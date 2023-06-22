Этот кинохит пробирает британцев до мурашек: как такое сняли в СССР

Фильмы по известным книгам всегда вызывают много споров: кому из режиссеров удалось лучше передать оригинальный сюжет и атмосферу? В экранизации детективного романа «Десять негритят» Агаты Кристи зрители дружно отдают пальму первенства советскому режиссеру Станиславу Говорухину.

Советская картина увидела свет в 1987 году и до сих пор восхищает фанатов «королевы детектива» по всему миру, а прежде всего на родине писательницы — в Великобритании. Оказалось, что Говорухину удалось то, чего не смогли сделать британские киноделы: наши «Десять негритят» впечатлили западных зрителей гораздо сильнее. Картина близка к книге Агаты Кристи до мельчайших деталей, а Александр Абдулов в роли Энтони Марстона впервые представил героя именно таким, каким он был в первоисточнике.

По мнению британских зрителей, русским актерам удалось отлично передать английские характеры героев, а режиссер Станислав Говорухин создал именно ту мрачную и гнетущую атмосферу, которая и нужна в детективе.