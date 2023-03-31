Этот кадр мог шокировать советского зрителя: что не пропустила цензура в фильме «Москва слезам не верит»

Сегодня легендарная драма «Москва слезам не верит» смотрится довольно целомудренно. Но на момент выхода фильм стал шокирующим откровением из-за нескольких непристойных сцен. А изначально в картине были куда более откровенные эпизоды, от которых у цензоров волосы встали дыбом.

Чиновники от Госкино нещадно покромсали картину, вырезав из нее 60 минут хронометража. Режиссеру Владимиру Меньшову пришлось пойти и уступки и отказаться от «аморальной» сцены с Олегом Табаковым, сыгравшим любовника Кати. Его герою было отведено намного больше экранного времени, однако эпизоды с участием актера пришлось убрать из-за непристойностей.

Сцена свидания Катерины с любовником была намного длиннее и богаче на события. Чиновники указали, что этот «аморальный» эпизод ужаснет неискушенного советского зрителя. Главная героиня и так крутит роман с женатым, так еще и само прелюбодеяние было показано во всей красе.

Также из картины убрали эпизод, где Тихомирова принимает душ. До зрителя дошли лишь пикантные намеки, но в изначальной версии все было намного откровеннее.