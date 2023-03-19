Этот кадр из фильма «Москва слезам не верит» молодежь не поймет: для нас же все ясно без слов

Сегодня на такое согласится не каждый.

За последние несколько десятилетий повседневная рутина обычных людей сильно изменилась. Появились новые технологии, социальные сети и множество новомодных вещей. Все это привело к тому, что в некоторых аспектах уровень жизни граждан значительно улучшился.

Именно поэтому молодые зрители не всегда понимают, почему герои культовых фильмов прошлого поступают именно так, как это показано на экране. К примеру, Катерина Тихомирова из мелодрамы «Москва слезам не верит» спит на раскладном диване. Она целеустремлённая женщина, добившаяся в столице успехов и дослужившаяся до должности директора завода. Однако, несмотря на все заслуги, красавица не выделила для себя отдельную просторную спальную с мягкой кроватью и дорогим изголовьем.

Сегодня такие высокопоставленные люди вряд ли согласятся провести ночь на раскладном диване.