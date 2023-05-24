Этот известный актер терпеть не мог Гайдая: причина их ссоры удивляет

Близкие к Леониду Гайдаю люди и его поклонники всегда были уверены, что поссориться с самым миролюбивым и лояльным режиссером в СССР попросту невозможно. Но одному именитому советскому актеру это все же удалось, да еще как.

На съемках сложный характер Евгения Моргунова, о котором шептались в кулуарах, вырвался наружу. И Гайдай так разозлился, что выгнал артиста прямо при всех. Поэтому в львиной доле сцен «Кавказской пленницы» играла «лысая голова» дублера.

Откровения разгневанного и обиженного режиссера цитировали в «Аргументах и фактах ».

«Бондарчук приводил ко мне Моргунова мириться. А чего мириться? Я не хочу, для меня этот человек не существует», — категорично и публично заявлял Гайдай.

Примириться режиссер и актер так в итоге и не смогли. А о причинах громкой ссоры ходили разные слухи. Подлинную версию причин многолетней вражды не знает никто, но сплетники едины в одном: виноват в конфликте был Бывалый. И топор войны не удалось зарыть именно из-за Моргунова. Ведь такой жуткий скандал совершенно не ассоциировался с именем Леонида Гайдая.