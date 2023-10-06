Этот известный актер, словно близнец Магомаева: увидите фото и ахнете

Этим летом Муслиму Магомаеву могло бы исполниться 80 лет. В честь знаменательной даты на федеральном канале показали байопик под названием «Магомаев». Роль великого артиста исполнил серб Милош Бикович. Зрители были в шоке — кажется, что певца играет близкий родственник.

Без сложного грима и париков не обошлось. Сначала молодой человек снимался со своей прической, но по мере взросления персонажа примерил несколько париков. Это позволило сделать образ цельным, а также добиться идеального сходства Биковича с Магомаевым.

Хотя точного соответствия не получилось, все понимали, что второго такого артиста на свете быть не может. А мастерство Милоша помогло ему воплотить героя так, что зрители остались в восторге.