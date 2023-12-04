Этот иностранный фильм стал самым кассовым в СССР: пересматривать его вы вряд ли захотите

В Советском Союзе ориентировались на собственное производство. Распространялся этот принцип в том числе и на культуру. Однако некоторые зарубежные ленты из дружественных стран все-таки попадали в советский прокат. Большой популярностью пользовались ленты, снятые в далекой Индии.

Публика искренне полюбила Болливуд: веселые фильмы с песнями и танцами поднимали настроение в суровые времена. В 1951 году мюзикл Раджа Капура «Бродяга» покорил зрителей в СССР. История рассказывает грустную историю о парне, который попытался расправиться с отцом-подлецом, бросившим семью.

Сейчас многие киноманы находят ленту нелепой и затянутой. Как же она стала лидером проката и самым кассовым фильмом? Эксперты считают, что всему виной отсутствие достойных отечественных произведений и конкуренции с западными картинами.