Этот индийский фильм повергнет в шок каждого: на экран смотреть жутко

Жанр хоррор прочно ассоциируется с ужастиками, где жуткие маньяки гоняются за обезумевшей жертвой. На самом деле, это направление куда разнообразнее. В этом можно убедиться, посмотрев жуткий индийский фильм «Тумбад». Мы привыкли видеть их красочное кино с танцами, плясками и песнями, но иногда они делают такое, от чего волосы на голове встают дыбом.

Загадочная деревня Тумбад считается проклятой. Здесь не бывает солнца, и постоянно льет дождь. Местная женщина проживает на полуразрушенной усадьбе, где под землей якобы запрятаны сокровища. Героиня ухаживает за противным престарелым мужем, пока однажды тот не умирает. Женщина покидает усадьбу с сыном, но спустя годы уже выросший юноша возвращается в Тумбад, чтобы найти сокровища.

Ужастик стал настоящим хитом у себя на родине, позднее вошел в программу Венецианского фестиваля, повергнув местную публику в шок. Сюжет представляет собой смешение фолк-жанра, приключенческого кино и кровавого треша. И все это переплетено с ключевыми историческими событиями, происходящими в Индии в XX веке.

Уникальный в своем роде хоррор снискал бешеную популярность у зрителей, только смотреть его лучше при включенном свете и в кругу друзей.