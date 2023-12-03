Этот хит поют на Новый год во всем мире: песня посвящена совсем другому празднику

Новый год — время особенных песен. Они одним звучанием создают праздничное настроение и будто бы заставляют ждать чуда.

Один из самых известных мировых хитов, который неизменно включают в декабре, — «Jingle Bells». Перезвон колокольчиков используют в торговых центрах и кафе, как фонограмму в рекламных роликах, даже дети в школах разучивают этот «шлягер».

В 1965 году «Jingle Bells» даже включали в космосе. Астронавты Стаффорд и Ширра исполнили ее на шаттле Gemini VI-A.

Новый год невозможно представить без этой песни. Но мало кто знает, что изначально она написана для другого праздника.

Около 150 лет назад незатейливую мелодию и стихи придумали, чтобы исполнять на День благодарения в Соединенных Штатах Америки. На осеннем торжестве композиция не прижилась, зато завоевала популярность в качестве зимней.