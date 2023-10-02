Этот хит Королевой оказался пророческим: замечали единицы

Игорь Николаев всегда считался ловеласом, который не мог устоять перед женщинами. Его первый брак со школьной любовью Еленой Кудряшовой распался, как только он встретил молодую красавицу Наташу Королеву.

В 1992 году композитор повел певицу под венец, а вскоре начал целеустремленно строить ей карьеру. Были у них и совместные синглы: например, песня «Дельфин и русалка» стала абсолютным хитом.

А вот Королева уже тогда увидела в ней мрачное предзнаменование, которое замечали лишь единицы. Как объяснила певица, далеко не случайно в тексте есть строка о том, что «они не пара». По словам исполнительницы, в тот период Николаев часто писал песни о непростых отношениях, как будто знал, что их брак не продержится долго.

«Все песни тогда были о несовместимой любви. Наверное, Игорь чувствовал, что у нас будет лишь какой-то период времени», — отметила звезда на шоу «Сегодня вечером».

Супруги расстались после почти 10 лет отношений в 2001 году. Поговаривали, что причиной стали измены Николаева. Однако Королева утверждала, что они просто устали друг от друга. Уже через год она встретила Сергея Глушко и родила от него сына Архипа.