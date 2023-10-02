Этот хит Королевой оказался пророческим: замечали единицы
В песне звучало предзнаменование.
Игорь Николаев всегда считался ловеласом, который не мог устоять перед женщинами. Его первый брак со школьной любовью Еленой Кудряшовой распался, как только он встретил молодую красавицу Наташу Королеву.
В 1992 году композитор повел певицу под венец, а вскоре начал целеустремленно строить ей карьеру. Были у них и совместные синглы: например, песня «Дельфин и русалка» стала абсолютным хитом.
А вот Королева уже тогда увидела в ней мрачное предзнаменование, которое замечали лишь единицы. Как объяснила певица, далеко не случайно в тексте есть строка о том, что «они не пара». По словам исполнительницы, в тот период Николаев часто писал песни о непростых отношениях, как будто знал, что их брак не продержится долго.
«Все песни тогда были о несовместимой любви. Наверное, Игорь чувствовал, что у нас будет лишь какой-то период времени», — отметила звезда на шоу «Сегодня вечером».
Супруги расстались после почти 10 лет отношений в 2001 году. Поговаривали, что причиной стали измены Николаева. Однако Королева утверждала, что они просто устали друг от друга. Уже через год она встретила Сергея Глушко и родила от него сына Архипа.