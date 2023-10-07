Этот «горячий» фильм с радостью бы запретили в США: в России считают шедевром

После того как фильмы выходят в мировой прокат, мнения зрителей из разных стран о них могут сильно отличаться. Это доказывает пример культовой картины 1987 года.

Речь идет о мелодраме «Грязные танцы», в которой главные роли исполнили Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей. После премьеры в США некоторые зрители оказались шокированы откровенными темами, которые поднимались в картине.

Критики поставили ленте сравнительно небольшие баллы. А часть американцев и вовсе беспощадно отругала создателей за слишком развратный сюжет о связи хорошей девочки из богатой семьи и нищего танцора. Хейтеры призывали запретить показ фильма.

Но, несмотря на поднявшееся общественное осуждение (во многом даже благодаря ему), «Грязные танцы» смогли собрать более 200 млн долларов в прокате по всему миру. В СССР, а потом и в России фильм начали считать шедевром. Отечественные зрители оценили искреннюю историю любви, трогательный дуэт артистов и яркие краски на экране. И до сих пор картину с удовольствием пересматривают многие россияне.