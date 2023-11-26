Этот головной убор терпеть не могли советские дети: сейчас за ним охотятся модницы

Мода циклична — тренды зимы 2024 это подтверждают. Ведь сейчас блогеры и модели во всем мире, от Москвы до Милана, щеголяют в странных головных уборах, которые были популярны в Советском Союзе.

Правда, теперь их носят взрослые, а раньше надевали лишь на детей. И те подобное «украшение» не слишком жаловали. Наоборот, старались снять как можно скорее, едва вырвавшись из-под опеки родителей. Речь идет об утепленных чепчиках.

Вязаные шапки с косами-завязками, закрывающие уши, покорили современных модниц. Их шьют из шерсти, искусственной и натуральной кожи, эко-меха. На подиумах появляются даже экстравагантные модели из сетки. Правда, от холода не спасают, но смотрятся необычно.

Чепчики сочетают с куртками и шубами-оверсайз. Выбирают яркие цвета — так получается разбавить зимнюю серость. Безусловно, образ не для каждого. Но у советских детей он вполне может вызвать ностальгию.