Этот голливудский фильм снимали о России для россиян: его высмеяли даже американцы

Многие голливудские фильмы о России невозможно смотреть без слез. Так, легендарная кинофраншиза «Крепкий орешек» была похоронена пятым фильмом, действия которого разворачиваются в Москве.

Боевик вызвал шквал негодования у россиян, обвинивших режиссера в «клюкве». А ведь пятый «Крепкий орешек» создавался в угоду русскоязычной публике, которая обожает Брюса Уиллиса и его культового персонажа. Не меньше боевиком были возмущены и американцы. Они признали, что создатели угробили франшизу этой несуразной бессмыслицей.

По сюжету МакКлейн прибывает в столицу России, чтобы вытащить своего непутевого сына из тюрьмы. Но все оказывается не так просто, и «орешек» вязнет в пучине неразрешимых проблем. Чтобы из них выпутаться, МакКлейнам предстоит отправиться в Припять. Описание сюжета может показаться смешным, но сам боевик смотреть больно. Вот что о нем пишут пользователи Сети: «В своем падении эта франшиза достигла самого дна», «Это перебор... это просто явный перебор!», «Множество ляпов и штампованное мнение о русских по-американски».