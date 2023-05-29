Этот голливудский фильм отказывались смотреть американцы: в СССР его обожали все

1964 год стал годом огромного провала голливудского вестерна, который просто боготворили в СССР. В США картину «Золото Маккены» освистали все. Ленту отказались смотреть не только в Штатах, но и в Европе. А граждане Страны Советов «подобрали», приголубили и вознесли на пъедестал качественного сюжетного кино.

Более того, СССР наряду с Индией был страной, которая спасла создателей этого вестерна от финансового краха. Именно благодаря зрительской любви в Союзе и Индии фильм окупился. Но спасло провальную картину, конечно, не чудо. А Дмитрий Темкин, который впервые пробуя себя в режиссерской ипостаси в США, не стал сдаваться, а подергал за ниточки, оставшиеся у него в СССР, и фильм показали там.

Благодаря настойчивости эмигрировавшего режиссера в Союзе «Маккену» посмотрели аж 63 миллиона зрителей. А негативных отзывов провалившаяся в США лента так и не дождалась.