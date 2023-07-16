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Этот голливудский фильм был первым показан в СССР: как его цензура пропустила

16 июля 2023 21:00
Этот голливудский фильм был первым показан в СССР: как его цензура пропустила

И сегодня лента произведет огромное впечатление.

Советское телевидение не баловало зрителей голливудскими картинами. Лишь в начале 70-х цензоры сделали исключение и впервые показали фильм американского производства. Это была лента «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?».

Режиссером выступил Сидни Поллак. Сюжет фильма разворачивается в период Великой депрессии. В городе проводят танцевальный марафон, который сулит победителям полторы тысячи долларов. Участники — это бедное население, изможденное беспросветной нищетой. Организаторы конкурса предлагают им семиразовое питание, а смотрящие иногда подкидывают танцорам деньги под ноги.

Это и заманило несчастных и оголодавших участников на марафон.

Непонятно, как цензоры допустили такой остросоциальный фильм до советских граждан. Но причина проста. Дело в том, что картина Поллака показывает американскую жизнь с самой неприглядной стороны: люди борются за кусок хлеба и готовы отдать ради этого все силы. Так что такой сюжет о США был только на руку советским чиновникам.

Этот голливудский фильм был первым показан в СССР: как его цензура пропустила
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?" (1969)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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