Этот голливудский фильм был первым показан в СССР: как его цензура пропустила

Советское телевидение не баловало зрителей голливудскими картинами. Лишь в начале 70-х цензоры сделали исключение и впервые показали фильм американского производства. Это была лента «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?».

Режиссером выступил Сидни Поллак. Сюжет фильма разворачивается в период Великой депрессии. В городе проводят танцевальный марафон, который сулит победителям полторы тысячи долларов. Участники — это бедное население, изможденное беспросветной нищетой. Организаторы конкурса предлагают им семиразовое питание, а смотрящие иногда подкидывают танцорам деньги под ноги.

Это и заманило несчастных и оголодавших участников на марафон.

Непонятно, как цензоры допустили такой остросоциальный фильм до советских граждан. Но причина проста. Дело в том, что картина Поллака показывает американскую жизнь с самой неприглядной стороны: люди борются за кусок хлеба и готовы отдать ради этого все силы. Так что такой сюжет о США был только на руку советским чиновникам.