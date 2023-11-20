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Этот голливудский актер знает советский гимн наизусть: поет от начала до конца

20 ноября 2023 08:00
Этот голливудский актер знает советский гимн наизусть: поет от начала до конца

К СССР знаменитость не имеет никакого отношения.

Далеко не все голливудские звезды знают о Советском Союзе хоть что-то. Однако среди актеров первой величины есть человек, который может спеть гимн СССР от начала и до конца.

Речь идет о Дольфе Лундгрене. Артист шведского происхождения стал известен благодаря боевикам, где он играл то положительных, то отрицательных персонажей.

Фактурная внешность сделала мужчину идеальным кандидатом на роль суровых советских солдат и спортсменов. Так, в «Рокки 4» он играет боксера Ивана Драго, который сначала даже побеждает главного героя.

В картине «Красный скорпион» Лундгрен вжился в образ советского спецназовца. Именно для этого ему пришлось выучить гимн СССР.

В фильме есть сцена, где его герой дерется с несколькими мятежниками в баре. По задумке режиссера, он делает это, напевая мелодию Александрова.

Актер не побоялся незнакомого языка и сложных слов. Исполнение, конечно, несколько портит акцент Дольфа Лундгрена. Но сцена все равно впечатляет, ведь выучить наизусть гимн Союза — задача непростая.

Этот голливудский актер знает советский гимн наизусть: поет от начала до конца
Фото: Фотобанк - Legion-Media, кадр из фильма «Красный скорпион» (1989)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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