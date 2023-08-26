Этот голливудский актер гордится предками из России: «Сделали меня мужиком»

Разные направления эмиграции привели к тому, что общины русскоязычных людей можно встретить практически в каждой стране мира. Поэтому у некоторых зарубежных звезд имеются даже славяне в предках.

Далеко не все знаменитости стремятся раскрыть эти страницы своей родословной. Но это не относится к Леонардо ДиКаприо, который гордится предками из России и с удовольствием рассказывает о них в интервью.

Бабушку голливудской звезды звали Елена Смирнова, и она родилась в Российской Империи. После того, как грянула революцию, родители вывезли ее в Германию. Впоследствии она вышла замуж и изменила свое имя на Хелену Инденбиркен.

Кроме того, ДиКаприо упоминал, что и его дед имел русские корни. Они оба помнили язык и часто общались между собой на нем. А будущего актера родственники с детства обучали русской культуре. И артист даже надеялся унаследовать характерные для россиян черты.

«Они сделали меня мужиком», — говорил в прошлых интервью актер.

Обладатель «Оскара» считал это лучшим комплиментом, к которому всегда стремился. По его словам, никто не мог сравниться по силе духа с его русскими родственниками.