Этот глупый ляп в «Служебном романе» заметили самые внимательные: проверьте себя

Когда «Служебный роман» вышел в прокат в 1978 году, он тут же стал лидером по кассе. Его посмотрели свыше 58 млн зрителей. Критики отмечали великолепную игру актеров, интересный сценарий, а также музыкальное сопровождение картины.

Эльдар Рязанов действительно методично и принципиально работал над лентой, стараясь не упустить ни одной детали. Образы строгой Людмилы Прокофьевны и неловкого Новосельцева создавались не одну неделю. Даже гардеробу актеров было уделено много внимания.

Однако без промахов и ляпов в трагикомедии все-таки не обошлось. Некоторые из них смогли заметить далеко не все зрители, а лишь самые внимательные, которые много раз пересматривали картину.

Это доказывает эпизод, в котором Алиса Фрейндлих в роли Калугиной задушевно разговаривает с Андреем Мягковым. В кадре она держит очки стеклами к своему собеседнику.

Но уже через секунду камера показывает другой ракурс и оказывается, что предмет изменил свое положение. Очки в руках актрисы внезапно перевернулись дужками вниз.