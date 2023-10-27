Этот глупый ляп в «Клоне» заметили единицы: все дело в свадьбе Саида

Сериал «Клон» постоянно радовал зрителей яркой картинкой. Особенно поражали воображение праздники марокканцев: музыка, танцы, обилие золота и угощений. Кажется, что именно в этой восточной стране по-настоящему умеют веселиться. Но, засмотревшись на всевозможную роскошь, зрители упустили очень глупую ошибку съемочной группы.

Когда Саид решил жениться второй раз, он увидел невесту лишь на свадьбе, и был приятно удивлен. Ранья оказалась красавицей, а пышные свадебные одежды и обильные украшения подчеркивали ее яркую внешность. На голове девушки красовалась массивная золотая диадема, а волосы были собраны в пучок и так сияли, что невооруженным глазом было видно — на эту прическу ушло немало лака.

Однако позднее, когда молодая жена предстала без Саидом в спальне, она распустила волосы — на них не было ни следа от укладки. Кажется, Ранья успела быстро помыть голову, высушить и даже пройтись по волосам утюжком. Хотя марокканские девушки очень старались быть красивыми для мужа, вряд ли она успела бы сделать все это до брачной ночи.