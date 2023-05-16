Этот герой советского кино совершил рекордное количество глупостей, но одна переплюнула все

Культовый советский фильм «Высота» запомнился зрителю благодаря бесконечным глупым выходкам главного героя Кольки Пасечника.

Сначала парень обманул наивную девушку Валю, пообещав ей писать. Обещание свое он, разумеется, не исполнил, да и исполнять не собирался. Затем, уехав в другой город, Колька в один миг забыл о своей Вале в погоне за другой «более выгодной» юбкой.

Первое, что сделал Пасечник на новом месте, — «подставил» своего начальника. Затем тут же напился с прорабом, демонстрируя различные пороки советского человека, да и современного, в общем-то, тоже.

Затем Колька сделал нечто вопиющее. Позволил себе глупость, вышедшую за пределы даже такой бесшабашной роли. Пасечник избил монтажника Хаенко. И за что? За флаг.

Но на самом деле жуткий поступок он совершил после. Прохиндей разом подвел и начальника, и бригаду, и любимую женщину. Вместо того чтобы посвятить себя работе, он полез на крышу устанавливать красное знамя. Этим псевдоблагородным жестом он не только подвел коллег и возлюбленную, но еще и покалечился сам.

Можно посчитать Пасечника исправившимся и взявшимся за ум героем, однако это не так. В Дзен-канале «Горожанин » уверены, что Пасечник просто пройдоха, который ничем не запомнился зрителям фильма «Высота», кроме отвратительных поступков, совершаемых им вновь и вновь.