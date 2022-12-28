Этот географический тест пройдут только те, кто жил и рос в СССР

30 декабря 1922 года на карте мира появилось государство, которое по праву можно было назвать самым крупным по площади за всю историю человечества. Речь, конечно же, идет о Союзе Советских Социалистических Республик. На первом Съезде Советов СССР была учреждена декларация о его создании, на тот момент в его состав, помимо РСФСР, входили Украинская и Белорусская ССР, а также Закавказская СФСР. В дальнейшем количество союзных республик в разные годы варьировалось, максимальное число, которого оно достигало - шестнадцать. В основном же их было пятнадцать, а с той самой, шестнадцатой по счету, получился интересный факт. Дело в том, что в 1940 году в состав СССР был принят ряд союзных республик, в том числе Карело-Финская ССР. В нее после завершения советско-финской войны 1939-1940 годов была преобразована Карельская АССР. Правда, просуществовала она сравнительно недолго: уже в 1956 году в ней вернулся статус автономной, и число союзных республик вновь сократилось до пятнадцати.

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