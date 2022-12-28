Этот географический тест пройдут только те, кто жил и рос в СССР
Как хорошо вы помните столицы союзных республик?
30 декабря 1922 года на карте мира появилось государство, которое по праву можно было назвать самым крупным по площади за всю историю человечества. Речь, конечно же, идет о Союзе Советских Социалистических Республик. На первом Съезде Советов СССР была учреждена декларация о его создании, на тот момент в его состав, помимо РСФСР, входили Украинская и Белорусская ССР, а также Закавказская СФСР. В дальнейшем количество союзных республик в разные годы варьировалось, максимальное число, которого оно достигало - шестнадцать. В основном же их было пятнадцать, а с той самой, шестнадцатой по счету, получился интересный факт. Дело в том, что в 1940 году в состав СССР был принят ряд союзных республик, в том числе Карело-Финская ССР. В нее после завершения советско-финской войны 1939-1940 годов была преобразована Карельская АССР. Правда, просуществовала она сравнительно недолго: уже в 1956 году в ней вернулся статус автономной, и число союзных республик вновь сократилось до пятнадцати.
Насколько хорошо вы помните географию СССР? Сможете назвать столицы союзных республик? Проверьте себя с помощью нашего теста для знатоков истории и географии.