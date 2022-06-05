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Этот галлюциногенный тест определит твое психическое предназначение

5 июня 2022 17:30
Этот галлюциногенный тест определит твое психическое предназначение

Узнай, чем ты должен заниматься, согласно замыслу мироздания.

В наши дни понятие "дело всей жизни" постепенно утрачивает былое величие. При выборе профессии люди куда чаще обращают внимание на ее востребованность на рынке труда и достойную оплату, чем на то, приносит ли им удовольствие это занятие. Тем не менее, еще находятся романтики, которые хотели бы не просто зарабатывать деньги, а следовать своему призванию. Британское психологическое общество опубликовало несколько советов для тех, кто стремится найти дело своей жизни. Во-первых, они посоветовали желающим действовать, а не сидеть сложа руки – доказано, что люди, увидевшие результаты своей деятельности, начинают получать от работы еще больше удовлетворения. Во-вторых, интересуйтесь той сферой, в которой хотите начать работать – новые знания мотивируют на действия и продвижение вперед. А в-третьих, не увлекаться слишком сильно – какой бы яркой ни была страсть к работе, важно не превратиться в трудоголика и не перегореть.

Хотите узнать, какое предназначение уготовано вам самой вселенной? Пройдите небольшой, но очень необычный тест, который подскажет, в чем же заключается ваша уникальная миссия.

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Елена Королева
Елена Королева
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