Этот фильм заставил иностранцев пожалеть советских женщин: «Глупые и ущемленные»

Комедию «Девчата» Юрий Чулюкин снял в 1962 году, и фильм мгновенно стал всенародным хитом. Со временем картину даже решили показать за границей, однако там она не снискала такой любви.

Как отмечали иностранные зрители, они воспринимали фильм как легкую романтическую комедию. По их мнению, все персонажи фильма ведут себя чересчур легкомысленно, а их отношения друг с другом похожи на роман школьников.

Также заграничные эксперты не остались в восторге и от женских персонажей. По их мнению, героинь активно притесняют мужчины, а, например, Надю они воспринимают отчаявшейся и лишенной какого-либо самоуважения.

«Глупые и ущемленные», — именно так характеризуют героинь зрители.

Последней же каплей стал советский быт, показанный в фильме. Иностранцы просто не смогли понять, как можно жить без личного пространства и делить комнату сразу с несколькими людьми.