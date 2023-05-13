Этот фильм запретили в СССР на 10 лет, не догадываясь о том, какая участь его ждет

Борис Фрумин задумал драму «Ошибки юности» в конце 70-х. Постановщик хотел рассказать о муках выбора советского человека в эпоху застоя, но его фильм оказался на полке на целых десять лет.

Дело в том, что еще во время работы над картиной исполнитель главной роли Эдуард Тополь решил эмигрировать. Из-за этого судьба картины была предрешена: она непременно оказалась бы под запретом. Но Фрумин все равно решил закончить фильм, так как возлагал на него большие надежды.

В итоге советский зритель, как пишет Дзен-канал «Клуб „Советские фильмы“», увидел картину только спустя десять лет. Фрумин, который также уехал в США, специально вернулся и подготовил все к прокату. Но «Ошибки юности» уже не произвели на зрителей должного эффекта.

Дело в том, что тема жизни в эпоху застоя перестала быть такой актуальной. А смелые эпизоды не производили должного эффекта, так как выпускаемые картины были намного откровеннее. И поклонники фильма остались разочарованы, как и вся съемочная группа, ведь опоздали со своей драмой на долгие 10 лет.