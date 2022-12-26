Этот фильм запретили в Америке: россияне смотреть «такой ужас» отказались сами

Сто лет назад, когда кинематограф только развивался, режиссеры пускались в самые разнообразные эксперименты. Своим подходом отличались шведы и датчане, питавшие особую страсть ко всяким ужасам.

В 1922 году вышел скандальный немой фильм «Ведьмы», снятый Беньямином Кристенсеном. Сюжет рассказывает о странных женщинах, которых обвинили в связи с сатаной. Картина состоит из семи частей и снята в жанре документального кино. Кстати, сам режиссер появился здесь в роли дьявола.

Картина вызвала у публики настоящий шок. Еще бы, ведь на экране демонстрировались сцены насилия и демонизма, а мировое сообщество еще не привыкло к подобному. «Ведьм» запретили в ряде стран, включая США.

В СССР зрители тоже не увидели картину, но не из-за ее скандальности, а из-за оккультной тематики — советские граждане не особо жаловали мистическое и потустороннее. А во всем мире подобное зрелище признали кощунством, поэтому фильм «Ведьмы» долгое время оставался безвестным. Но годы спустя шведский хоррор нашел своего зрителя и даже получил статус культового ужастика.