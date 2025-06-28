Этот фильм является самым ожидаемым проектом 2025 года на Кинопоиске, но кино рискует угодить в грязнейший скандал из-за главного героя

В свежем рейтинге «Кинопоиска» на первом месте в графе «Буду смотреть» оказался комедийно-приключенческий фильм «Мажор в Дубае». Ленту уже добавили в свой лист ожидания сотни тысяч пользователей, и это делает её главным претендентом на статус хита осеннего проката. Премьера назначена на 30 октября, а рекламная кампания играет на ностальгии по сериалу-оригиналу: Игорь Соколовский с компанией меняет Сочи на небоскрёбы Эмиратов, обещая зрителям гонки по проспекту Шейха Зайеда и привычный юмор о роскошной жизни.

Афиша против головной боли

Однако у проекта неожиданно вырос антирекламный хвост. Исполнитель главной роли Павел Прилучный этим летом подтвердил, что подал заявление о клевете на беременную экс-жену Агату Муцениеце. Оба они делились подробностями в социальных сетях и ток-шоу, спор перерос в публичную юридическую тяжбу. Гражданская претензия о защите чести уже отклонена судом, но актёр добивается уголовного преследования по статье о клевете. История моментально разошлась по СМИ и попала в фан-чаты, где стали муссировать возможность бойкота: «Не пойдём, пока уладят личное».

Как скандал может ударить по сборам

Российский кинорынок чрезвычайно чувствителен к репутационным штормам. Зритель любит связывать экранный образ с поведением артиста за кулисами, а стартовые кассовые сборы традиционно формируются за счёт первого уик-энда. Если в информационном поле доминируют новости о судах, а не ролики о дубайских видах, кино может потерять ключевые сеансы уже к середине недели. На фоне активного обсуждения семейного конфликта зрительская эмпатия может сыграть против проката: часть аудитории не захочет поддерживать рублём актёра, которого обвиняют в давлении на беременную женщину.

Опыт показал: от холостого выстрела до полного провала один шаг

В мировой индустрии хватает прецедентов. Скандал с Чарли Шином в США заставил студию закрыть восьмой сезон «Два с половиной человека» при рекордных рейтингах. В Корее обвинения в буллинге актрисы Ким Сэ-рон вынудили Netflix переделывать уже смонтированную фэнтези-дораму и переносить релиз. Репутационный фактор способен обнулить даже самый многообещающий проект, если негативный фон не рассеивается к старту.

Есть ли шанс сохранить лидерство

Продюсеры «Мажора в Дубае» могут смягчить удар, сделав акцент на комедийном ансамбле и экзотике площадок, а не на персоналии Прилучного. Режиссёр Егор Чичканов и партнёры по кадру вполне способны возглавить пресс-тур, пока юристы спорят в инстанциях. В крайнем случае дистрибьютор может сдвинуть премьеру на декабрь, где информационный шум праздников способен перекрыть судебные хроники. Но чем ближе октябрь, тем меньше времени остаётся на манёвры.

Итог

Сегодня «Мажор в Дубае» всё ещё ведёт топ ожиданий, но дальнейшая касса зависит не столько от юмора сценария, сколько от того, как быстро и каким образом разрешится семейная драма главной звезды. Если конфликт останется в заголовках, самый ожидаемый релиз осени рискует запомниться не приключениями в Эмиратах, а неприятным скандалом на родной почве.

А здесь у нас припрятан классный кинотест на знание культовых фильмов.