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Этот фильм является самым ожидаемым проектом 2025 года на Кинопоиске, но кино рискует угодить в грязнейший скандал из-за главного героя

28 июня 2025 09:25
Этот фильм является самым ожидаемым проектом 2025 года на Кинопоиске, но кино рискует угодить в грязнейший скандал из-за главного героя

Мажор реально сел в лужу.

В свежем рейтинге «Кинопоиска» на первом месте в графе «Буду смотреть» оказался комедийно-приключенческий фильм «Мажор в Дубае». Ленту уже добавили в свой лист ожидания сотни тысяч пользователей, и это делает её главным претендентом на статус хита осеннего проката. Премьера назначена на 30 октября, а рекламная кампания играет на ностальгии по сериалу-оригиналу: Игорь Соколовский с компанией меняет Сочи на небоскрёбы Эмиратов, обещая зрителям гонки по проспекту Шейха Зайеда и привычный юмор о роскошной жизни.

Афиша против головной боли

Этот фильм является самым ожидаемым проектом 2025 года на Кинопоиске, но кино рискует угодить в грязнейший скандал из-за главного героя

Однако у проекта неожиданно вырос антирекламный хвост. Исполнитель главной роли Павел Прилучный этим летом подтвердил, что подал заявление о клевете на беременную экс-жену Агату Муцениеце. Оба они делились подробностями в социальных сетях и ток-шоу, спор перерос в публичную юридическую тяжбу. Гражданская претензия о защите чести уже отклонена судом, но актёр добивается уголовного преследования по статье о клевете. История моментально разошлась по СМИ и попала в фан-чаты, где стали муссировать возможность бойкота: «Не пойдём, пока уладят личное».

Как скандал может ударить по сборам

Российский кинорынок чрезвычайно чувствителен к репутационным штормам. Зритель любит связывать экранный образ с поведением артиста за кулисами, а стартовые кассовые сборы традиционно формируются за счёт первого уик-энда. Если в информационном поле доминируют новости о судах, а не ролики о дубайских видах, кино может потерять ключевые сеансы уже к середине недели. На фоне активного обсуждения семейного конфликта зрительская эмпатия может сыграть против проката: часть аудитории не захочет поддерживать рублём актёра, которого обвиняют в давлении на беременную женщину.

Опыт показал: от холостого выстрела до полного провала один шаг

Этот фильм является самым ожидаемым проектом 2025 года на Кинопоиске, но кино рискует угодить в грязнейший скандал из-за главного героя

В мировой индустрии хватает прецедентов. Скандал с Чарли Шином в США заставил студию закрыть восьмой сезон «Два с половиной человека» при рекордных рейтингах. В Корее обвинения в буллинге актрисы Ким Сэ-рон вынудили Netflix переделывать уже смонтированную фэнтези-дораму и переносить релиз. Репутационный фактор способен обнулить даже самый многообещающий проект, если негативный фон не рассеивается к старту.

Есть ли шанс сохранить лидерство

Продюсеры «Мажора в Дубае» могут смягчить удар, сделав акцент на комедийном ансамбле и экзотике площадок, а не на персоналии Прилучного. Режиссёр Егор Чичканов и партнёры по кадру вполне способны возглавить пресс-тур, пока юристы спорят в инстанциях. В крайнем случае дистрибьютор может сдвинуть премьеру на декабрь, где информационный шум праздников способен перекрыть судебные хроники. Но чем ближе октябрь, тем меньше времени остаётся на манёвры.

Итог

Этот фильм является самым ожидаемым проектом 2025 года на Кинопоиске, но кино рискует угодить в грязнейший скандал из-за главного героя

Сегодня «Мажор в Дубае» всё ещё ведёт топ ожиданий, но дальнейшая касса зависит не столько от юмора сценария, сколько от того, как быстро и каким образом разрешится семейная драма главной звезды. Если конфликт останется в заголовках, самый ожидаемый релиз осени рискует запомниться не приключениями в Эмиратах, а неприятным скандалом на родной почве.

А здесь у нас припрятан классный кинотест на знание культовых фильмов.

Фото: Кадры из фильма «Мажор в Дубае» (2025)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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