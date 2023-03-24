Этот фильм вызвал в СССР небывалый скандал: почему особенно негодовали учителя

Картина «Школьный вальс» появилась на экранах в 1977 году. Драма Павла Любимова, рассказывающая о любовном треугольнике школьников Гоши Кораблева, Зоси Кнушевицкой и Дины Соловьевой, вызвала резонанс у публики, а в прессе картину называли одной из худших в истории советского кинематографа.

Дело в том, что критики не оценили сложные темы подростковой любви, поднимающиеся в фильме. По их мнению, Любимов пропагандировал ранние браки и романтизировал измены, что противоречило морали советского общества.

Больше всего фильм ругали учителя. Они были уверены, что после просмотра картины все их подопечные захотят пожениться и завести детей, хотя должны думать о будущем и учиться.

При этом зрители были в восторге от картины. Они хвалили игру молодых актеров и благодарили режиссера за сложные темы, которые он поднял в фильме.