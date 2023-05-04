Этот фильм в СССР запретили на 10 лет: не поверите, что с ним не так

В эпоху СССР многие фильмы легли «на полку», и об их существовании узнавали лишь спустя десятилетия. Среди таких картин и лента «Ошибки юности», снятая Борисом Фруминым.

Главную роль в фильме исполнил Станислав Жданько, для которого эта работа стала последней. Актер подавал большие надежды, но судьба отмерила ему короткий срок — его не стало в 24 года. В гибели Жданько винили его гражданскую жену Валентину Малявину. Кстати, ее можно увидеть в фильме Фрумина пару раз, точнее ее фото. Многие расценили это как антизнак качества, ведь появление актрисы на экране не сулило ничего хорошего.

Картина «Ошибки юности» была обречена на сложную судьбу. Во время съемок автор сценария и писатель Эдуард Тополь собрался эмигрировать из СССР. А это сразу снижало шансы на прокат фильма. Также режиссер показал в своей работе армейскую дедовщину, что было неслыханным поступком по тем временам.

В итоге фильм лег «на полку». О нем вспомнили лишь через десять лет в конце 80-х, когда творцы получили максимум свободы. Но картина не произвела впечатления — не выдержала конкуренции с яркими и эпатажными лентами.

Причиной провала стал неудачный кастинг. Вот какой отзыв оставил зритель: