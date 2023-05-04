Этот фильм в СССР считали лучше «Бриллиантовой руки»: сегодня его невозможно смотреть

Комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» вышла весной 1969 года. Через несколько месяцев состоялась премьера фильма «У озера», который советские зрители назвали лучшей картиной 1970 года. Сегодня это покажется странным, ведь культовая «Бриллиантовая рука» в свое время не получила подобных регалий.

Повествование фильма «У озера» ведется от лица главной героини Лены Барминой. Сюжет рассказывает о ее любви к взрослому мужчине, директору комбината. Также в картине много размышлений об ответственности человека перед людьми и перед природой.

Сегодня фильм многим покажется скучным, особенно на фоне искрометной «Бриллиантовой руки». Не спасла ленту «У озера» даже режиссура именитого Сергея Герасимова, который снял легендарный «Тихий Дон».

Зрители отметили, что фильм нужно было сделать в цвете, чтобы показать всю красоту Байкала. А также не помешало бы сократить хронометраж. Автор Дзен-канала «Горожанин» считает, что творение Герасимова — проходная работа. Поэтому неясно, почему советские граждане назвали этот фильм лучшим.