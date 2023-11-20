Этот фильм в СССР произвел эффект разорвавшейся бомбы: за границей считали ужасным

Редкие иностранные фильмы могли оказаться на советском экране. Чиновники внимательно относились ко всем проектам, которые могут увидеть жители СССР. А сама публика с нетерпением ждала новых картин, которые покажут, как выглядит жизнь за границей.

Так, в 1974 году на экраны вышла приключенческая драма «Золото Маккенны», которую снял Джей Ли Томпсон. И жители страны остались в восторге от захватывающей картины, рассказывающей об искателях приключений, которые охотятся за сокровищами. С первых дней проката фильм стал настоящим хитом, его посмотрели 63 миллиона человек.

В США же картина «Золото Маккенны» не считалась хорошей.

Фильм обвиняли в невнятном сюжете, а сами вестерны стремительно теряли свою популярность. Лента Томпсона провалилась в прокате, и знали о ней лишь единицы. В Советском Союзе же она стала по-настоящему культовой.