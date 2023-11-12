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Этот фильм в Союзе считали худшим и критики, и зрители: даже Ободзинский его не спас

12 ноября 2023 20:00
Этот фильм в Союзе считали худшим и критики, и зрители: даже Ободзинский его не спас

Режиссер после разгромных отзывов девять лет не брал в руки камеру.

Сейчас принято считать, что в Советском Союзе снимали сплошь шедевры. С одинаковым энтузиазмом хвалят и комедии Гайдая, и драмы Тарковского.

Действительно, режиссеры в СССР создавали много качественных фильмов. Но без провальных тоже не обошлось.

«Худшим советским фильмом всех времен и народов» называли «Черноморочку». Картина Алексея Коренева получила разгромные отзывы критиков. Ее ругали за то, что она лакирует окружающую действительность, персонажи в ней плоские и скучные, сюжет пошлый, а шутки совершенно не смешные.

Зрители тоже не слишком полюбили историю девушки из рыбацкого поселка. Не исправил ситуацию даже Валерий Ободзинский, который снялся в эпизодической роли.

Кино вышло на экраны в 1959 году. После шквала критики Коренев не снимал еще девять лет. Даже сейчас об этой киноленте стараются не вспоминать: в рекомендациях и хвалебных статьях о советских фильмах ее название не встречается.

Фото: Кадр из фильма «Черноморочка» (1959)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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