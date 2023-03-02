Этот фильм ужасов не напугает даже младенца: в России его перепутали с комедией

Жанр ужасов сегодня переживает не лучшие времена. Чтобы по-настоящему напугать зрителей, режиссерам приходится всячески ухищряться. Однако некоторые киноделы предпочитают плыть по течению, но на выходе у них получается сплошной стыд.

Так, одним из худших хорроров последних лет признали американский фильм «Один пропущенный звонок», вышедший в 2008 году. Это ремейк одноименного японского ужастика. Оригинал был тепло принят зрителями и критиками, а вот про американский «перезапуск» все предпочли забыть как можно скорее.

По сюжету герои получают странные звонки на свои мобильные. Они слышат собственные голоса, точнее, собственный предсмертный вопль. С этого момента начинается обратный отсчет, и через три дня человеку приходит конец.

Несмотря на интригующий сюжет, реализовать идею не получилось. Российские зрители вообще увидели в фильме комедию: «В нем нет страха ужасов, нет атмосферы триллера, есть только неплохо нарисованные „мертвячки“, но их появление настолько плохо обыграно, что они даже смешат», «Логика хромает на две ноги и не собирается в целое, дешевые спецэффекты не компенсируют плохой сценарий. Неинтересные персонажи утомили почти сразу. Комедия, а не ужастик». Рейтинг худших хорроров опубликовал киносайт Rotten Tomatoes.