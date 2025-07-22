Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия

Боевик с Томом Крузом в главной роли спустя двадцать лет остается на высоте.

Хотя целую коллекцию «Оскаров» за своих хитовых «Паразитов» он собрал относительно недавно, Пон Джун-хо уже давно удивляет поклонников южнокорейского кино своими контрастными фильмами с сильными социальными посылами.

Как и большинство его коллег по цеху, режиссер искал вдохновение для собственных работ среди величайших картин всех времен и народов, но при этом не забывал и о современниках.

К примеру, в недавно опубликованном списке любимых фильмов Джун-хо на сайте The New York Times можно найти немало интересного, в том числе и научно-фантастический боевик Стивена Спилберга.

«Война миров» Стивена Спилберга — один из лучших фильмов столетия по версия Пона Джун-хо

Выпущенный в 2005 году, фильм-адаптация одноименного романа Герберта Уэллса стал рефлексией самого Спилберга о произошедшем 11 сентября 2001 года — в картине режиссер исследует психологию американского общества и параноидальные мысли, которые охватывают людей во время потенциально разрушительного события.

Сюжет «Войны миров» разворачивается вокруг доктора и простого семьянина Рэя, который, пытаясь защитить своих детей от инопланетного вторжения, должен понять, как добраться до своей бывшей жены в Бостон, чтобы передать ей 10-летнюю Рэйчел и 16-летнего Робби целыми и невредимыми.

Картина стала очередным хитовым блокбастером в карьере Спилберга, собрав в мировом кинопрокате более 600 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов.

Среди любимцев Пона Джун-хо — «Социальная сеть» и «Старикам тут не место»

Помимо «Войны миров», личный список режиссера может похвастаться и другими знаменитыми названиями — к примеру, в десятку также попали биографическая драма «Социальная сеть» про Марка Цукерберга, триллер «Старикам тут не место» от братьев Коэн и детективный триллер Дэвида Финчера «Зодиак».

Ознакомиться с полными списками любимых фильмов Пона Джун-хо, а также многих других актеров и режиссеров, можно на сайте.

Хотя экранизация Спилберга и считается культовой, более раннюю адаптацию все равно хвалят больше — о том, что говорят критики и зрители об обеих картинах, мы уже писали здесь.