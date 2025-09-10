Этот фильм Стивен Спилберг назвал спасением для Голливуда — сейчас он снова оказался в топах зарубежного стриминга

Боевик с Томом Крузом стал одним из самых кассовых фильмов в истории кино.

В истории мирового кино было немало турбулентных событий — вспомнить хотя бы относительно недавние голливудские забастовки актеров и сценаристов — но вряд ли что-то пошатнуло индустрию так же сильно, как пандемия COVID-19.

Месяцы, проведенные на карантине, настолько сильно сказались на производстве, что киноиндустрия и по сегодняшний день продолжает приходить в себя — но пару лет назад один фильм как будто и правда вернул кино к былым высотам, по мнению Стивена Спилберга.

К слову, не только великий режиссер придерживается такого мнения — картина собрала в мировом прокате больше миллиарда долларов и даже сейчас уверенно влетает в чарты того или иного стриминга.

«Топ Ган: Мэверик» попал в топ самых просматриваемых фильмов на Paramount+ спустя три года после релиза

Драматический боевик с Томом Крузом в главной роли продолжает доказывать, что когда-то заслуженно вошел в списки лучших фильмов всех времен — сейчас «Топ Ган: Мэверик» занимает первую строчку в рейтинге самых просматриваемых картин на онлайн-платформе Paramount+.

Это, однако, далеко не единственное достижение — в кинопрокате три года назад «Топ Ган: Мэверик» собрал полтора миллиарда долларов, став 13-м по счету самым кассовым фильмом в истории, а позднее еще и получил несколько номинаций на премию «Оскар», включая за лучший фильм.

Влияние фильма на индустрию оценил в том числе и Стивен Спилберг — тот после премьеры картины признался Тому Крузу, что считает последнего спасителем Голливуда и мирового кинопроката.

Продолжение «Топ Ган: Мэверик» уже в разработке

Официально о намерении создать сиквел фильма объявили еще в прошлом году, а режиссер Джозеф Косински подтвердил, что Круз, как и некоторые другие члены актерского состава, вернется к своей роли.

Детали сюжета пока не раскрывают, но в недавнем интервью с изданием Collider Косински рассказал, что работа над сценарием уже кипит, а задумка поклонникам «Мэверика» наверняка тоже понравится.

Кстати, сейчас Paramount работает над сразу несколькими фильмами-продолжениями культовых франшиз — почитать о том, что мы будем смотреть в ближайшие пару лет, можно здесь.