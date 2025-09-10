Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот фильм Стивен Спилберг назвал спасением для Голливуда — сейчас он снова оказался в топах зарубежного стриминга

Этот фильм Стивен Спилберг назвал спасением для Голливуда — сейчас он снова оказался в топах зарубежного стриминга

10 сентября 2025 18:07
Этот фильм Стивен Спилберг назвал спасением для Голливуда — сейчас он снова оказался в топах зарубежного стриминга

Боевик с Томом Крузом стал одним из самых кассовых фильмов в истории кино.

В истории мирового кино было немало турбулентных событий — вспомнить хотя бы относительно недавние голливудские забастовки актеров и сценаристов — но вряд ли что-то пошатнуло индустрию так же сильно, как пандемия COVID-19.

Месяцы, проведенные на карантине, настолько сильно сказались на производстве, что киноиндустрия и по сегодняшний день продолжает приходить в себя — но пару лет назад один фильм как будто и правда вернул кино к былым высотам, по мнению Стивена Спилберга.

К слову, не только великий режиссер придерживается такого мнения — картина собрала в мировом прокате больше миллиарда долларов и даже сейчас уверенно влетает в чарты того или иного стриминга.

«Топ Ган: Мэверик» попал в топ самых просматриваемых фильмов на Paramount+ спустя три года после релиза

Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Драматический боевик с Томом Крузом в главной роли продолжает доказывать, что когда-то заслуженно вошел в списки лучших фильмов всех времен — сейчас «Топ Ган: Мэверик» занимает первую строчку в рейтинге самых просматриваемых картин на онлайн-платформе Paramount+.

Это, однако, далеко не единственное достижение — в кинопрокате три года назад «Топ Ган: Мэверик» собрал полтора миллиарда долларов, став 13-м по счету самым кассовым фильмом в истории, а позднее еще и получил несколько номинаций на премию «Оскар», включая за лучший фильм.

Влияние фильма на индустрию оценил в том числе и Стивен Спилберг — тот после премьеры картины признался Тому Крузу, что считает последнего спасителем Голливуда и мирового кинопроката.

Продолжение «Топ Ган: Мэверик» уже в разработке

Этот фильм Стивен Спилберг назвал спасением для Голливуда — сейчас он снова оказался в топах зарубежного стриминга

Официально о намерении создать сиквел фильма объявили еще в прошлом году, а режиссер Джозеф Косински подтвердил, что Круз, как и некоторые другие члены актерского состава, вернется к своей роли.

Детали сюжета пока не раскрывают, но в недавнем интервью с изданием Collider Косински рассказал, что работа над сценарием уже кипит, а задумка поклонникам «Мэверика» наверняка тоже понравится.

Кстати, сейчас Paramount работает над сразу несколькими фильмами-продолжениями культовых франшиз — почитать о том, что мы будем смотреть в ближайшие пару лет, можно здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Топ Ган: Мэверик» (2022)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Уэс Андерсон обожает эту историческую драму Стивена Спилберга — культовая картина считается одним из лучших фильмов XXI века Уэс Андерсон обожает эту историческую драму Стивена Спилберга — культовая картина считается одним из лучших фильмов XXI века Читать дальше 11 сентября 2025
Только один режиссер в истории получил «Оскар» за свой единственный фильм — ремейк десятилетия спустя снял Стивен Спилберг Только один режиссер в истории получил «Оскар» за свой единственный фильм — ремейк десятилетия спустя снял Стивен Спилберг Читать дальше 10 сентября 2025
Это не просто синий фильтр: даже на 101-м пересмотре «Сумерков» зрители упускают эту деталь — режиссер спрятал подсказку Это не просто синий фильтр: даже на 101-м пересмотре «Сумерков» зрители упускают эту деталь — режиссер спрятал подсказку Читать дальше 11 сентября 2025
Существа, которых уничтожил андроид Дэвид? Собрали все, что известно об Инженерах из «Прометея» и «Чужого» Существа, которых уничтожил андроид Дэвид? Собрали все, что известно об Инженерах из «Прометея» и «Чужого» Читать дальше 10 сентября 2025
Установил антирекорд: в карьере Ричи есть лишь один фильм, за который ему по-настоящему стыдно — и речь даже не о «Короле Артуре» Установил антирекорд: в карьере Ричи есть лишь один фильм, за который ему по-настоящему стыдно — и речь даже не о «Короле Артуре» Читать дальше 10 сентября 2025
Этой сюжетной дыре в «Терминаторе» уже 30 лет пытаются найти объяснение: как Т-1000 нарушил правила вселенной — а фанаты все объяснили Этой сюжетной дыре в «Терминаторе» уже 30 лет пытаются найти объяснение: как Т-1000 нарушил правила вселенной — а фанаты все объяснили Читать дальше 10 сентября 2025
Стивен Спилберг в восторге от нового боевика с Леонардо ДиКаприо — как и все мировые критики Стивен Спилберг в восторге от нового боевика с Леонардо ДиКаприо — как и все мировые критики Читать дальше 10 сентября 2025
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы «Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы Читать дальше 9 сентября 2025
Почти как «Люк, я твой отец»: в «Молчании ягнят» есть удивительный пример эффекта Манделы — зрители спустя годы не могут поверить Почти как «Люк, я твой отец»: в «Молчании ягнят» есть удивительный пример эффекта Манделы — зрители спустя годы не могут поверить Читать дальше 9 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше