Этот фильм стал предсказанием жуткого кризиса в СССР: вы никогда не догадаетесь какой

Фильм «От зарплаты до зарплаты», вышедший на экраны в 1987 году, стал последним для его режиссера – Аиды Манасаровой. Манасарова не дожила до премьеры своей производственной драмы о насущных проблемах Советского союза.

Фильм рассказывает об обувной фабрике, выпускающей некачественную обувь. Директор фабрики затевает «перестройку»: предприятие получает кредит, чтобы за два года начать выпускать хорошие туфли и ботинки. Однако за указанный срок ничего не поменялось – и фабрика осталась должником. Консультировали картину кандидат экономических наук Виктор Белкин и доктор экономических наук Виктор Ивантер.

Главные роли в фильме исполнили звезды советского кино: Олег Ефремов и Андрей Мягков.

Также в картине засветились не менее известные актеры: Галина Польских, Нина Агапова, Семен Фарада, Вадим Захарченко, Пауль Буткевич, Сергей Никоненко, Виктор Шульгин и Нонна Мордюкова.

Но несмотря на звездный актерский состав, пророческий фильм провалился в прокате, ведь в те времена люди были озабочены своими экономическими проблемами, а не тяготами вымышленных персонажей.