Этот фильм СССР – кладезь женской мудрости: продолжите 5 цитат из хита «Самая обаятельная и привлекательная» (сложный тест)

Фильм «Самая обаятельная и привлекательная» незаметно научил целое поколение двум важным вещам. Во-первых, не надо притворятся кем-то другим, во-вторых, собственная изюминка всегда лучше чужой раскрученной методики.

При этом картина буквально изобилует классными цитатами. Одни очень жизненные, другие – уморительные. Но так ли хорошо вы их все помните?

Мы собрали пять фраз, которые точно звучали в фильме, но их окончания у многих упорно вылетают из головы. Попробуйте вспомнить, чем они заканчиваются на самом деле.

Желаем удачи!