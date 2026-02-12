Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот фильм СССР – кладезь женской мудрости: продолжите 5 цитат из хита «Самая обаятельная и привлекательная» (сложный тест)

Этот фильм СССР – кладезь женской мудрости: продолжите 5 цитат из хита «Самая обаятельная и привлекательная» (сложный тест)

12 февраля 2026 20:32
Этот фильм СССР – кладезь женской мудрости: продолжите 5 цитат из хита «Самая обаятельная и привлекательная» (сложный тест)

На 5/5 пройдут только самые внимательные зрители.

Фильм «Самая обаятельная и привлекательная» незаметно научил целое поколение двум важным вещам. Во-первых, не надо притворятся кем-то другим, во-вторых, собственная изюминка всегда лучше чужой раскрученной методики.

При этом картина буквально изобилует классными цитатами. Одни очень жизненные, другие – уморительные. Но так ли хорошо вы их все помните?

Мы собрали пять фраз, которые точно звучали в фильме, но их окончания у многих упорно вылетают из головы. Попробуйте вспомнить, чем они заканчиваются на самом деле.

Желаем удачи!

Фото: Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов Читать дальше 19 февраля 2026
А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц) А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц) Читать дальше 19 февраля 2026
Пока вы празднуете Масленицу – мы предлагаем тест: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с пышными блинами Пока вы празднуете Масленицу – мы предлагаем тест: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с пышными блинами Читать дальше 19 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше