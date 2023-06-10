Этот фильм с Юрием Никулиным растрогает до слез: вы его точно не видели

Один из величайших советских актеров Юрий Никулин сыграл за свою карьеру множество ярких ролей. Работал вместе с гениальными актерами и режиссерами. Заставлял миллионы людей думать, чувствовать, сопереживать, смеяться и даже плакать. Его знала и любила вся страна. Однако оказалось, что есть работа, о которой не знал практически никто.

Короткометражная лента обнаружилась едва ли не случайно, когда сын Никулина пересматривал семейный архив. Дипломная работа актера, режиссера и сценариста Георгия Николаенко называется «Тут... недалеко». В фильме рассказывается история ветерана, который хочет найти своих боевых товарищей. Однако после долгих поисков, встретиться удается лишь с одним из них. Эта история одновременно проста и очень многогранна.

Совершенно точно картина не может оставить равнодушным. Она пронзительная, трагическая, очень сильная эмоционально. Юрию Никулину прекрасно удалась главная роль в фильме. Он выглядит постаревшим и уставшим. А кроме того, все, что описано в фильме понятно каждому человеку. Остается лишь надеяться на то, что кинокартину восстановят и будут показывать на больших экранах. Но даже сейчас при желании ее с легкостью можно найти на просторах Интернета.