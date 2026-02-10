Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке

В 1973 году на экраны вышла шахматная драма «Гроссмейстер» с блестящим актерским составом: Андрей Мягков, Михаил Козаков, Людмила Касаткина и даже звезды мирового спорта вроде Михаила Таля. Картину режиссера Сергея Микаэляна, получившую приз за сценарий в Югославии, ждал трехлетний успешный прокат. Но затем фильм внезапно исчез, став запрещенным.

Сюжет рассказывал о гениальном, но одержимом шахматами Сергее Хлебникове (Мягков), который ради игры жертвует семьей и всем личным. Однако причина запрета лежала не в сюжете о фанатичном чемпионе, а в реальной политике.

В фильме одну из ключевых ролей — тренера главного героя — сыграл Виктор Корчной, четырехкратный чемпион СССР. Спустя несколько лет после выхода картины шахматист, проигравший Анатолию Карпову в матче за мировую корону, во время зарубежного турнира попросил политического убежища на Западе. В СССР его мгновенно объявили предателем.

Фигура Корчного стала персоной нон грата. Власти постарались стереть его имя отовсюду, и под раздачу попал фильм «Гроссмейстер». Его сняли с проката и «положили на полку» более чем на десятилетие.

Полную реабилитацию — и шахматиста, и киноленты — страна увидела только в 1990-е годы. Так судьба биографической драмы оказалась заложницей большой политики и одной личной драмы. Сейчас фильм получил заслуженное признание.