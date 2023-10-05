Этот фильм с Мордюковой запрещали на 20 лет: режиссер нарушил приказ, чтобы сохранить ленту

Режиссерская карьера Александра Аскольдова закончилась, не успев начаться. Ему поручили снять кино о Гражданской войне, но миссия была с треском провалена.

Главную роль в ленте «Комиссар» сыграла Нонна Мордюкова. Ее героиня — комиссар Красной армии — узнает о беременности, после чего покидает гарнизон и начинает жить в бедной еврейской семье. Вместо духоподъемной картины у постановщика получилась драма на тему общечеловеческих ценностей.

Чиновники, не увидев в ленте ничего о политике и подвигах на благо страны, пришли в ужас. Аскольдову запретили впредь снимать фильмы. Его с позором исключили из партии и признали профнепригодным, а его детище приказали уничтожить. Сделать это должен был режиссер Сергей Герасимов.

Вот только он приказу не подчинился. После смерти киношника в его личном сейфе был найден негатив горе-фильма. Спустя 20 лет, летом 1987 года, проект был впервые показан на больших экранах.