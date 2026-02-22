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Киноафиша Статьи Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)

Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)

22 февраля 2026 17:38
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)

С каждым годом зрители все больше охладевают к экранизации классики.

40 миллионов зрителей у экранов – цифра, от которой у современных продюсеров потекли бы слюни. В 1979 году фильм «Трое в лодке, не считая собаки» посмотрела практически каждая вторая семья в СССР.

Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Михаил Державин – звездный состав, теплая майская премьера, любимая книга. Казалось бы, успех обеспечен. Но общественного резонанса не случилось. И спустя почти полвека понятно почему.

На «Кинопоиске» у фильма 7.9 балла – солидная оценка. Но если заглянуть в отзывы, картина вырисовывается иная. Позитивных рецензий меньше трети, и даже в них сквозит «но». А в свежих комментариях фильм разносят в пух и прах.

Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)

«Всегда меня хватало на первые 30 минут. Книгу же за пару вечеров просто проглатывал», – пишет один из зрителей. «Лучше бы не смотрел», – вторит другой.

Проблема, судя по отзывам, не в актерах, хоть и к ним есть вопросы. Миронов тянет лодку на себе, пытаясь спасти ситуацию, но Ширвиндт и Державин, по мнению публики, не играют, а кривляются, таская из фильма в фильм «одни и те же надоевшие маски».

Женские персонажи, притянутые за уши в сюжет, вызывают недоумение: в книге Джерома их просто нет. Лирические сцены затянуты, песни выматывают, а юмор – тот самый, ради которого книгу перечитывают десятилетиями, – безнадежно потерян при переносе на экран.

Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)

«Вся прелесть книги построена на авторском тексте, а он посредством видеоряда не передается», «Позорище», «Экранизировать Джерома – все равно что пытаться нарисовать запах», – сокрушаются в Сети.

40 миллионов зрителей посмотрели – и забыли. Книгу же перечитывают до сих пор.

Ранее мы писали: Этот фильм уже добавили в закладки 54 000 пользователей: экранизация романа Анны Джейн стала одной из самых ожидаемых премьер сезона

Фото: Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки» (1979)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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