Этот фильм с Гундаревой сейчас считается шедевром: в СССР раскритиковали в пух и прах

Наталья Гундарева успела поработать со множество прославленных советских режиссеров. В ее фильмографии числятся проекты Георгия Данелии, Карена Шахназарова и других постановщиков. Однако далеко не все ее картины были одинаково успешны.

Так, в 1980 году на экраны вышла драма «Однажды 20 лет спустя». В фильме Юрия Егорова артистка исполнила роль многодетной матери Надежды Кругловой, которая посвятила свою жизнь воспитанию 10 детей.

Сразу же после выхода на экраны картина столкнулась с многочисленной критикой. Публика и критики ругали ее за идеализацию многодетных семей. По их мнению, показанная в кадре жизнь далека от реальности, а воспитание 10 детей не похоже на «розовую сказку». Не оценила картину и сама Вера Кучина, которая родила 10 детей и стала прототипом главной герои. По мнению женщины и ее наследников, режиссеру не стоило снимать такой «жизнерадостный» фильм.

Со временем же публика изменила свое отношение к картине. Зрители оценили и игру Гундаревой, и сюжет, основанный на реальных событиях, а критика включила ленту в список шедевров эпохи СССР.