Этот фильм с Абдуловым даже лучше сериала «Слово пацана»: мало кто видел, а зря
Драма вышла в прокат больше 30 лет назад, но не потеряла своей актуальности.
Криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал настоящим культурным феноменом. Зрители с нетерпением ждут выхода новых эпизодов и уже пытаются найти проект, который по духу похож на драму Жоры Крыжовникова. И, как оказалось, отечественные кинематографисты далеко не в первый раз обращаются к этой теме.
Так, в 1992 году на экраны страны вышла драма «Странные мужчины Семеновой Екатерины». Главные роли в фильме Виктора Сергеева исполнили Наталия Фиссон, Андрей Соколов и звезда советского экрана Александр Абдулов. Картина, как сообщил порталу 100News критик Александр Шпагин, придется по душе фанатам «Слова пацана», так как многими деталями напоминает сериал. При этом в свое время «Странные мужчины» не были замечены массовым зрителем, поскольку кино переживало не самые лучшие времена.
«Всем, кто его видел, он очень нравился… Это совершенно реальная история, которая закончилась гораздо хуже по жизни», — рассказал эксперт.