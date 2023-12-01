Этот фильм с Абдуловым даже лучше сериала «Слово пацана»: мало кто видел, а зря

Драма вышла в прокат больше 30 лет назад, но не потеряла своей актуальности.

Криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал настоящим культурным феноменом. Зрители с нетерпением ждут выхода новых эпизодов и уже пытаются найти проект, который по духу похож на драму Жоры Крыжовникова. И, как оказалось, отечественные кинематографисты далеко не в первый раз обращаются к этой теме.

Так, в 1992 году на экраны страны вышла драма «Странные мужчины Семеновой Екатерины». Главные роли в фильме Виктора Сергеева исполнили Наталия Фиссон, Андрей Соколов и звезда советского экрана Александр Абдулов. Картина, как сообщил порталу 100News критик Александр Шпагин, придется по душе фанатам «Слова пацана», так как многими деталями напоминает сериал. При этом в свое время «Странные мужчины» не были замечены массовым зрителем, поскольку кино переживало не самые лучшие времена.