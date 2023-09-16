Этот фильм Рязанова запрещали к показу в СССР: даже простые люди недоумевали

Работы Эльдара Рязанова были настоящими кассовыми хитами. Их смотрели миллионы советских зрителей и обожали даже цензоры. Но и в творчестве режиссера порой попадались провальные проекты. Например, один из его фильмов запрещали к показу во всем СССР.

Это была третья по счету картина постановщика после успешных комедий «Карнавальная ночь» и «Девушка без адреса». Рязанов снял ленту о всех недостатках советской действительности под названием «Человек ниоткуда». В сюжете были показаны отъявленные негодяи, которые были готовы на сумасбродные поступки и откровенную подлость.

Чиновники, посмотрев ленту, пришли в абсолютный ужас. Выпускать ее на экраны было нельзя — там не было ни морали, ни идеи. К тому же не соблюдалась существовавшая в то время идеология, когда главный герой должен перевоспитаться к финалу.

Однако картина все-таки добралась до зрителей. Но на этот раз они оказались солидарны с цензорами. Советские граждане не поняли, что хотел сказать Рязанов своей лентой. После того как комедию раскритиковали в прессе, ее сняли с проката и на следующие три десятка лет положили на полку.