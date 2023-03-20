Этот фильм Рязанова скрывали от зрителей четверть века: причина обескуражит

Режиссер Эльдар Рязанов не нуждается в представлении. На его картинах выросло не одно поколение, и до сих пор фильмы мэтра приковывают к себе внимание. Однако не все картины Рязанова ждал успех.

В 1961 году в прокат вышел фильм «Человек ниоткуда». Это была третья работа Рязанова после «Карнавальной ночи» и «Девушки без адреса». Однако неожиданный сюжет новой картины многие сочли провокационным, ведь он шел вразрез с политикой партии.

В то время активно развивалась советская экономика, люди не страдали от постоянной безработицы, но главным достижением страны была наука — Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. Сатиричный комедийный фильм Рязанова был не к месту. Он не просто показал минусы жизни в СССР, но и комично изобразил взлет ракеты с Ленинских гор. Это расценили как акт неуважения и уничижения Гагарина, который считался национальным героем.

Фильм разгромили как чиновники, так и критики. Картина легла «на полку», и о ней вспомнили лишь спустя много лет. В 1988 году ленту показали зрителям в знак уважения Рязанову.