Этот фильм Рязанов снял о себе: сейчас над ним многие рыдают навзрыд

Эльдар Рязанов представил свою сатирическую комедию «Гараж» в 1979 году. Публика осталась в восторге от ленты, отмечая, как она похожа на окружавшую их действительность. При этом мало кто догадывался, что ленту постановщик снял на основе похожей ситуации, которая приключилась с ним самим.

Как позднее признавался Рязанов, однажды он оказался на практически таком же собрании гаражного кооператива. Все участники процесса спорили, что делать с их кооперативом, и, по словам режиссера, показывали себя с худшей стороны. И, вернувшись домой, Рязанов был так впечатлен, что тут же сел за написание сценария.

Публика была поражена картиной, которая не потеряла своей актуальности за десятки лет. При этом многие зрители полностью изменили отношение к ленте. И теперь не считают ее комедией, а уверены, что «Гараж» — это настоящая драма.