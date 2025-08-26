Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет

Когда Эльдар Рязанов готовился к работе над фильмом «Берегись автомобиля», Госкино выставило условие: сначала выполнить заказ. Надо было снять сатирический фильм о советской торговле и общепите.

Рязанову эта идея не нравилась, сценарий, написанный Александром Галичем и Борисом Ласкиным, казался скучным и халтурным, но выбора не было. Так появилась комедия «Дайте жалобную книгу» — проект, к которому режиссер испытывал противоречивые чувства, но который все равно стал заметным этапом в его карьере.

Спас режиссерский талант

Действие происходит в захудалом ресторане «Одуванчик», где персонал хамит, кухня отвратительна, а журналист газеты «Юность» (Олег Борисов) решает устроить публичную порку заведения в газете.

Сюжет — простейший, но Рязанов искал спасения в подаче. Он снимал в реальных декорациях Москвы 60-х, часто скрытой камерой, превращая комедию в своеобразную хронику города. Массовку играли случайные прохожие, а кадры получались документально живыми.

Фильм вытянули в том числе актеры: Лариса Голубкина, Анатолий Кузнецов, Анатолий Папанов, Николай Крючков, Михаил Пуговкин и даже знаменитая гайдаевская троица — Никулин, Вицин и Моргунов. Сам Рязанов тоже появился в камео — в роли редактора «Юности».

Зрители картину приняли, а вот работники торговли объявили ее пасквилем. В середине 60-х на «полку» ее не положили, но бумеранг вернулся позже: из-за опалы сценариста Александра Галича и эмиграции Ларисы Мондрус фильм тихо убрали из оборота — по сути отправили в архив на долгие 15 лет.

Так «Дайте жалобную книгу» стал парадоксом в биографии Рязанова: «заказняк», который он и не хотел снимать, не одобрили сами заказчики. Стоит отдать должное режиссеру, ведь комедия в итоге получилась блестящей и актуальной до сих пор.

