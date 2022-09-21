Этот фильм рассказал о катастрофе, которую замалчивали в СССР

Многие из посмотревших ленту даже не слышали о произошедшем.

Фильмы-катастрофы — это популярный среди зрителей жанр. К тому же многие из лент основаны на реальных событиях. Но часто бывает так, что люди, которые смотрят подобный фильм, даже не подозревают о том, что в реальности произошло что-то подобное.

Так произошло и с событиями весны 1974 года, когда при стройке одного из тоннелей ленинградского метро случился прорыв так называемого плывуна. Строящийся тоннель заполнила вода, поэтому находившимся на поверхности домам стала угрожать настоящая опасность.

Об этом в 1986 году молодой режиссер Дмитрий Светозаров (будущий автор «Агента национальной безопасности» и «Улиц разбитых фонарей») снял ленту «Прорыв».

Сценарист картины Альбина Шульгина в своей работе использовала реальные факты и биографии реальных персонажей, что придало «Прорыву» большую достоверность. Да и главным консультантом картины стал лично начальник Ленметростроя Георгий Федоров, хорошо помнивший события 12-летней давности.

Но вот зрители, смотревшие картину Светозарова, до сих пор признаются в том, что, хотя «Прорыв» и произвел на них впечатление, о событиях 1974 года они до этого момента даже не слышали.