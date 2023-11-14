Этот фильм про любовь вызвал скандал в СССР: спровоцировал настоящую вакханалию

Премьера картины «Каждый вечер в одиннадцать» привела к неожиданным последствиям. Чиновникам пришлось принимать экстренные меры, чтобы остановить тот беспредел, который начался по всей стране.

Мелодраму сняли по мотивам рассказа «Я, ты, он и телефон». По сюжету друзья ради шутки поставили главному герою по имени Стас условие: он набирает случайный номер, и если трубку берет женщина, то он должен на ней жениться. Как не сложно догадаться, на звонок ответила прекрасная незнакомка — и тогда началось все самое интересное.

Романтичная история растопила сердца зрителей, и многие из них поверили, что таким незамысловатым способом и правда можно найти свою любовь. В 11 часов вечера люди бросались к телефону, обрывая линии. Лента спровоцировала настоящую вакханалию: дозвониться до кого-либо в позднее время стало невозможно.

Эта проблема сильно озаботила Министерство связи. В Союз кинематографистов оттуда поступил звонок с жалобой. Сегодня это кажется забавным, но тогда всем было не до смеха.