Этот фильм признали шедевром британцы и пересняли в Мексике: русские плюются от упоминания

Современное российское кино принято ругать. Многие отечественные зрители предпочитают произведениям киноделов из России голливудские блокбастеры. Однако на Западе неожиданно оценили комедию Жоры Крыжовникова про свадьбу в курортном городе Геленджике, которую на родине разнесли и критики, и зрители.

«Горько!» для многих стало синонимом пошлости и дурновкусия. Но с такой оценкой не согласен актер Рэйф Файнс, известный по ролям в «Гарри Поттере» и «Списке Шиндлера». Американский актер нашел сюжет абсолютно интернациональным, признавшись, что может легко себе представить эту историю в Англии, Ирландии или во Франции.

Заинтересовались картиной и в Мексике. В североамериканской стране вышел ремейк под названием «Пока свадьба не разлучит нас», известный в России как «Горько в Мексике». Режиссер Сантьяго Лимон использовал прием с ручной камерой, а также с точностью повторил сюжетную коллизию оригинала.