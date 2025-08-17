Этот фильм побьет рекорды «Аватара», «Войны и мира», а также «Пиратов»: самая безумная документалка обошлась создателю в миллиард долларов

Забудьте статьи о том, что в списке самых дорогих фильмов в истории значатся трилогия «Аватара», советская драма «Война и мир», ленты Marvel или «Пираты Карибского моря». Рекорд голливудских студий побили один парень с айфоном и рэпер с ментальными проблемами.

Документалка длиной в шесть лет

Ему было всего 18 лет, когда он впервые нажал «запись» на камере айфона, направленной на Канье Уэста. Сегодня Николасу Баллестеросу 24, и за плечами — 6 лет непрерывных съёмок, 15 часов материала в день и проект, который уже назвали самым дорогим в истории документального кино.

«In Whose Name?» оценивают в миллиард долларов — пока это рекламный трюк, куда пошли деньги зрители узнают после публикации картины. Баллерстерос был рядом в самые острые моменты. Он видел, как артист разрывает контракты и теряет миллионы, как бьётся с биполярным расстройством и публично рушит брак с Ким Кардашьян.

Видел, как он мечтает стать «королём планеты», спорит о власти и вере, возвращается в дом детства в Чикаго и молча смотрит на старые семейные фотографии.

Особенность картины

Это не парадная биография. В фильме соседствуют тёплые воспоминания о матери, дружеские разговоры на кухне и закулисные сцены мировых турне. Зритель окажется внутри мира Канье — от шумных студийных сессий до тишины после концерта, среди его друзей и увидят, кто исчез в самый сложный момент.

«In Whose Name?» — это хроника без купюр, где Уэст не пытается казаться лучше или одеть Бьянку Цензори. Он ведет себя откровенно, закадровых комментариев здесь почти нет — Канье сам описывает происходящее в своей жизни. Премьера состоится 19 сентября.

