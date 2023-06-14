Этот фильм перевернул жизнь Владимира Высоцкого: его смотрел далеко не каждый

На счету Владимира Высоцкого множество ролей в фильмах. Но даже верные поклонники барда знают не про все его работы в кино. Однажды Высоцкому довелось сыграть в малоизвестной военной драме «Живые и мертвые», правда, ему досталась эпизодическая роль веселого солдата. Этот киноопыт буквально перевернул жизнь Владимира Семеновича.

Во время съемок картины Высоцкий и актер Игорь Пушкарев гуляли по городу, где им довелось сниматься. Они уже изрядно проголодались и решили подыскать «домишко поприветливее». Актеры увидели небольшую кособокую избушку, пожилая хозяйка которой трудилась в огороде. И тут бабушка случайно увидела у Пушкарева кубики на петлицах и тут же в слезах бросилась ему на грудь. Она пригласила артистов в дом и показала им семейные фотографии.

Выяснилось, что старушка потеряла двоих сыновей на войне. У одного из них была точно такая же форма, как и на Пушкареве. Поэтому бабушка так расчувствовалась, увидев его.

Этот душераздирающий случай навсегда отпечатался в памяти Высоцкого и перевернул его сознание. Каждый раз, когда артист исполнял военные песни, он пропускал их через свою душу. И все это благодаря съемкам в фильме «Живые и мертвые».